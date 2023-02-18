Fahrettin Koca: Salgın hastalık riski kontrol altında

HABER MERKEZİ

Hatay’a giden Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Salgın hastalık riskine ve alınan önlemlere ilişkin de bilgi veren Koca, şunları söyledi:

“Örnekler deprem gibi afetlerden sonra salgın hastalıkların can yakıcı olduğunu göstermektedir. İnanıyorum ki hayat şartları kolay olmasa da alacağımız tedbirlerle depremzede kardeşlerim hayata sarılacaktır. Suyun sağlıklı olması halk sağlığının başta gelen şartıdır. Bu amaçla bakanlığımızca şebeke suyunun gittiği yerlerle ile birlikte tankerle su verilen toplam 1181 noktada klor ölçümü yapıldı. İlk günden itibaren 8 bin 379 noktada bakiye klor ölçümü yapıldı.”

“6 bin 832 noktada uygun, 1547 noktada yetersiz bulundu” diyen Koca, “İçme suyu olarak şişelenmiş suların kullanımı için çalışma başlatıldı. Tüm çadır kentlerimizde halk sağlığı uzmanları görevlendirildi. Bu bilgilerle birlikte şu bakımdan müsterih olun, afet bölgesinde bulaşıcı hastalık riskleri kontrol altında. Salgına meydan vermeyecek şekilde hazırlık yaptık. 5 bin 746 kişide bağırsak enfeksiyonu, 1483 kişide döküntülü hastalık, 103 kişide sarılığa, 61 bin 880 kişide grip benzeri hastalıklara rastlandı. Tedavilerine hemen başlandı” diye konuştu.

Öte yandan Fahrettin Koca, "Devletimiz bütün imkanlarıyla burada. Tüm bölgede insan gücünün sınırlarını zorluyoruz. Görevimizi 100 bini aşkın sağlık çalışanlarımızla sürdürüyoruz” diyerek, sözlerine şöyle devam etti:

“Acımızı da güce çevirmeye mecburuz. Afet bölgesinde halen sabit birimlerimizde 13 bini hekim olmak üzere 19 bin kişi hizmet veriyor. Sağlık Bakanlığının bölgedeki personel sayısı 140 bindir. Hekimlerimizin tecrübesi sonucunda cerrahi operasyonlar ve acil müdahalelerde büyük başarılar ortaya kondu. Sağlık çalışanı arkadaşlarıma sizler adına teşekkür ediyorum.”