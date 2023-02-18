Politika

Aliyev: Erbil’de konsolosluk açmak için çalışıyoruz

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Münih’te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
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avrupa İlham Aliyev Neçirvan Barzani Münih Azerbaycan

MÜNİH (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Münih’te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Almanya’nın Münih kentinde Münih Güvenlik Konferansı’na (MSC 2023) katılan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, diplomatik temaslarını sürdürüyor.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’yi Azerbaycan’a davet ederek, Erbil’de konsolosluk açmak için çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Açıklamada, “Taraflar, Kürdistan Bölgesi ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin, iki ülke arasında daha fazla ticaret alışverişi, resmi ve iş heyetlerinin ziyaretleri olacak şekilde daha da genişletilmesi hususunda karşılıklı arzularını dile getirdi” ifadelerine yer verildi.

Görüşmede, bölgedeki genel durumun yanı sıra güvenlik ve istikrar konularının ele alındığı aktarıldı.

Görüşmede ayrıca bölgesel gelişmeler, barış ve istikrarın korunmasının önemi ve çeşitli konular ele alındı.

Neçirvan Barzani, dün Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve çok sayıda yetkili ile görüşmüştü.

 

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