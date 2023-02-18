NATO Genel Sekreteri’nden Çin uyarısı

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Stoltenberg, Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla Avrupa'da başlayan savaşın güvenlik ortamını uzun vadede değiştirdiğini, "Rusya bedel mi ödeyecek yoksa ödülünü alacak mı" diye görmek için Çin'in olan biteni yakından izlediğini belirtti.

"Bugün Avrupa'da olan yarın Doğu Asya'da olabilir" diyen Stoltenberg, Ukrayna'daki savaş sayesinde güvenliğin artık bölgesel değil, küresel olduğunu gördüklerini ifade etti.

Stoltenberg ayrıca bu savaşla otoriter rejimlere olan aşırı bağımlılığın ortaya koyduğu tehlikeyi fark ettiklerini, Rus gazı ithal etmenin ekonomik değil, siyasi bir mesele olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Avrupa'nın Rus enerjisine bağımlılığı bizi kırılgan yaptı. Bu yüzden Çin veya diğer otoriter rejimlerle konusunda yine aynı hataya düşmemeliyiz. İthal ettiğimiz ürünlere ve ham maddelere çok fazla bağımlı olmamalı, bize karşı kullanılabilecek kilit önemdeki teknolojileri satmaktan kaçınmalı ve kritik altyapılarımızı korumalıyız. Tabii ki Çin ile ekonomik ve ticari ilişkimizi sürdürmeliyiz. Ancak ekonomik çıkarlarımız güvenlik çıkarlarımızın önüne geçmemeli."

Stoltenberg ayrıca Ukrayna'daki savaştan çıkardıkları bir değer dersin de Kuzey Amerika ile Avrupa'nın mutlaka birlikte durması gerektiği olduğunu vurguladı.

Transatlantik ittifakın her zamankinden fazla önem taşıdığını söyleyen Stoltenberg, "NATO olmadan Avrupa'da güvenlik olmaz. Şimdi ittifakın ötesine bakma değil, ittifakımızı güçlendirme ve genişletme zamanıdır" ifadelerini kullandı.