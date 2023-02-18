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Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma: 120 tutuklama

Maraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda 120 şüpheli tutuklandı.
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HABER MERKEZİ

Depremlerde 11 ilde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili başsavcılıklarca resen başlatılan soruşturmalarda 400 zanlının sorumlulukları tespit edildi.

Yakalanan şüphelilerden 120'si çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 112 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi. Ayrıca 13 şüpheli hakkında yakalama kararı, 23 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi.

Başsavcılıkların talimatıyla halen 14 kişi gözaltında bulunurken, şüphelilerden 11'inin hayatta olmadığı belirlendi. Yapılan incelemelerde, 5 zanlının ise yurt dışında olduğu tespit edildi, 39 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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