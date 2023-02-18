Diyarbakır Barosu’ndan YİMER’e Kürtçe başvurusu
HABER MERKEZİ
Diyarbakır Barosu, Türkiye İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığına bağlı Yabancılar İletişim Merkezi'nin (YİMER), acil afet durumlarda vatandaşlara yardım edebilmek amacıyla geliştirdiği ve 7 dilde (Türkçe, Arapça, Farsça, İngilizce, Rusça, Almanca, Peştuca) hizmet veren ‘YİMER 157’ çağrı sistemine Kürtçenin de eklenmesi amacıyla başvuruda bulunduğunu açıkladı.
Baronun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Baromuz, Yabancılar İletişim Merkezi'nin, acil afet durumlarında yardım amacıyla geliştirdiği 'YİMER 157' çağrı sistemine Kürtçe dilinin eklenmesi talebiyle İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı Yabancılar İletişim Merkezine idari başvuruda bulundu.”