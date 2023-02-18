Blinken, Paşinyan ve Aliyev ile bir araya geldi

HABER MERKEZİ

Ermenistan Bakanlar Kabinesi basın dairesinden yapılan açıklamaya göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Münih’te bir araya geldi.

Hükümetin resmi sitesinde yayınlanan açıklamada, tarafların Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış anlaşması taslağı üzerindeki çalışmaların gidişatı, ayrıca bölgesel ulaşım altyapılarındaki engellerin kaldırılması ve iki ülke arasındaki sınırın Prag'da varılan anlaşmaya uygun şekilde çizilmesi ile ilgili konulara değinildiği kaydedildi.

Açıklamada, “Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecinin tutarlılığının sağlanmasının önemine dikkat çekildi. Paşinyan, Ermeni tarafının bölgede uzun vadeli barış ve istikrarı garanti edecek böyle bir anlaşmanın imzalanmasını sağlama niyetini teyit etti” ifadelerine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise, Erivan ile Bakü arasında barış için tarihi bir şans olduğunu söyledi.

“Ermenistan ve Azerbaycan'ın 30 yılı aşkın çatışmadan sonra sürdürülebilir barışı sağlamak için gerçekten tarihi bir fırsata sahip olduklarına inanıyoruz” diyen Blinken, ABD’nin bu çabaları desteklemek için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

ALİYEV: ERİVAN'IN BARIŞ ANLAŞMASI İLE İLGİLİ TUTUMUNDA İLERLEME VAR

Azerbaycan lideri İlham Aliyev ise Erivan'ın barış anlaşması ile ilgili tutumunda ilerleme olduğunu açıkladı.

Üçlü görüşme sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Aliyev, “Görüşme iyi ve yapıcı geçti. Ben kendi görüşümü dile getirdim. Birçok konu görüşüldü. Asıl mesele, barış anlaşmasının uluslararası norm ve ilkeler temelinde hazırlanması gerektiği. Üç gün önce Ermenistan'dan yeni öneriler aldık. Onları inceliyoruz. İlk bakışta Ermenistan'ın tutumunda ilerleme var, fakat bu yeterli değil” diye konuştu.

Bakü’nün Erivan’a Ermenistan-Azerbaycan sınırında kontrol noktaları kurulmasını önerdiğini aktaran Aliyev, şöyle konuştu:

“Aynı zamanda Azerbaycan ve Ermenistan'ın karşılıklı olarak sınırda kontrol noktaları oluşturmasının iyi olacağını belirtmiştim. Bugün resmen böyle bir öneride bulunduk. Ermeni tarafı herhangi bir görüş bildirmedi. Görünüşe göre bunu tartışmak için biraz zamana ihtiyaçları var. Ancak ilk çıkardığımız sonuca göre bu öneri hem Avrupa hem de ABD tarafından mantıklı kabul ediliyor.”