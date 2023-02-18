Politika

Başkan Barzani, Iraklı Sünni liderle bir araya geldi

Başkan Mesud Barzani, Sünni Egemenlik (Siyade) Koalisyonu lideri Hamis Hancer ile bir araya geldi.
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kürdistan Mesud Barzani Hamis Hancer Egemenlik Koalisyonu

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Pirmam’daki ofisinde Egemenlik (Siyade) Koalisyonu lideri Hamis Hancer ile bir araya geldi.

Irak’taki siyasi gelişmelerin konuşulduğu görüşmede, Devleti İdare Koalisyonu’nu oluşturan partiler arasındaki siyasi anlaşmanın uygulanmasına yönelik adımların altını çizildi.

Söz konusu anlaşmanın uygulanmasında Irak hükümetine desteğin vurgulandığı görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile Irak hükümetleri arasındaki ilişkileri değerlendirildi.

 

 

 

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