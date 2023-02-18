Başkan Barzani, Iraklı siyasi heyeti kabul etti
ERBİL (K24)
Başkan Mesud Barzani, Pirmam’daki ofisinde Demokratik Değişim Güçleri üst düzey heyetini kabul etti.
Heyette, Irak Komünist Partisi Sekreteri Raid Fehmi, Irak Komünist Partisi Siyasi Büro Üyesi Yasir Salim, Toplumsal Akım lideri Yasir Salim, Ulusal Ev Partisi lideri Hüseyin el Gurabi, Irak Evi Partisi lideri Muhyi Ensari ve Vaad Partisi lideri Musa Rahmetullah yer aldı.
Görüşmede Irak'taki siyasi durum, partilerin siyasi faaliyetlerinin önündeki engeller ve karşı karşıya kalınan siyasi krizler ele alındı.
Ayrıca görüşmede, Demokratik Değişim Güçleri ile Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) arasındaki koordinasyona vurgu yapıldı.