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Fuat Oktay ağır hasarlı ve yıkılan bina sayısını açıkladı

Fuat Oktay, deprem bölgesinde 830 bin 806 binada hasar tespitinin yapıldığını, bu binalardan 105 bininin yıkılmış olduğunu söyledi.
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Fuat Oktay
Fuat Oktay
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HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Oktay, 275 bin personelle 163 enkazda arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Enkazlarda arama kurtarma sayısı 73’e kadar düşmüş durumda" dedi.

Deprem bölgesinde 830 bin 806 binada hasar tespitinin yapıldığını söyleyen Oktay, bu binalardan 105 bininin yıkılmış, yıkılacak veya ağır hasarlı olarak saptandığı bilgisini verdi.

Oktay, "Evim Yuvan Olsun" kampanyası ile hayırseverlerin evlerini depremzedelere bedelsiz ya da uygun şartlarda kiralayabileceklerini söyledi.

FAHİŞ KİRA ARTIŞLARI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın gündeminde fahiş kira artışları da vardı.

Oktay, "Fahiş fiyatlarla kira artışlarına cüret edenler olduğunu biliyoruz. Bu, afet üzerinden fırsatçılıktır, bunun hesabını sorarız, soracağız da" diye konuştu.

Oktay, depremlerde zarar gören tarihi binalara ilişkin de şunları söyledi;

"İncelenen eser sayısı 433'tür. Ağır hasarlı 121, orta hasarlı 66, az hasarlı 57 olarak tespit edilmiştir."

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