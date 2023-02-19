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Maraş'ta bir deprem daha

AFAD, Maraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
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deprem
kürdistan Maraş Deprem

HABER MERKEZİ

Maraş merkezli iki büyük deprem sonrasında bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Maraş'ın Türkoğlu ilçesinde saat 06.59'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem, 10.07 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Göksun ilçesinde saat 22.31'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 12 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Adıyaman, Antep ve çevre illerde hissedildi.

Yetkililer, evleri ağır hasarlı olan vatandaşları ikametlerine girmemeleri konusunda uyardı.

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