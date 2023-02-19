Politika

İsrail’den Şam’a bombardıman

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlediği saldırıda 5 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
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suriye İsrail şam

HABER MERKEZİ

Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail Hava Kuvvetleri’nin düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, en az 15 kişi de yaralandı.

Haberde, hedef alınan yerlerden birinin sivil yerleşim birimi olduğu belirtildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise Şam’ın Seyid Zeyneb ve Diyabiye bölgelerinde İran ve Lübnan Hizbullahı milislerinin bulunduğu bölgenin hedef alındığını ve saldırı sonrası patlamaların yaşandığını açıkladı. Ayrıca bölgede yangın çıktığı ve can kaybı ile maddi hasar meydana geldiği ifade edildi.

Bombardımanda bir tarım alanının da hedef olduğu ve bir kadının hayatını kaybettiği bildirildi.

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