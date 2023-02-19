TBMM çalışmalarına verilen ara bir kez daha uzatıldı

HABER MERKEZİ

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis çalışmalarına verilen aranın uzatıldığını duyurdu.

Elitaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem."

Deprem felaketinin ardından Meclis, 13 Şubat tarihine kadar çalışmalarına ara vermiş, daha sonra bu aranın 21 Şubat’a kadar uzatıldığı duyurulmuştu. Son kararla Meclis’in ara süresi ikinci kez uzatılmış oldu.