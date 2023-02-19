CENTCOM: DSG ile ortak operasyonda bir DAİŞ lideri yakalandı

HABER MERKEZİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), resmi Twitter hesabından yer alan paylaşımda, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile birlikte Suriye'nin doğusunda helikopter destekli düzenledikleri ortak operasyonda terör örgütü DAİŞ’in Batar adlı üst düzey yetkilisinin yakalandığını açıkladı.

CENTCOM açıklamasında, Batar'ın DSG'nin kontrol ettiği bölgelere yönelik saldırıların planlanmasında ve el yapımı patlayıcıların yapımında yer aldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, operasyonda bölgeden sivil halk, DSG savaşçıları ve ABD güçlerinden herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı kaydedildi.

Öte yandan CENTCOM tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumartesi akşamı Suriye'nin kuzeydoğusunda Uluslararası Koalisyon Güçlerine yönelik füze saldırısı düzenlendiğini ancak herhangi bir can kaybının olmadığı belirtildi.

Bu saldırı, Cuma günü Suriye'nin kuzeydoğusunda gerçekleştirilen hava saldırısında bir DAİŞ liderinin öldürülmesi ve 4 ABD askerinin yaralanmasının ardından gerçekleşti.