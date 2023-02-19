Hulusi Akar: Depremden sonra 10 bin Suriyeli gönüllü olarak döndü

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Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile sınır hattında karadan ve havadan incelemelerde bulundu ve hudut karakollarını denetledi.

Burada açıklama yapan Akar, "Bazı fitne fesat yuvaları 'sınırlardan sığınmacı akını' iddialarını ortaya attı. Bu iddialar tamamen gerçek dışıdır. Depremden sonra 10 bin 633 Suriyeli topraklarına gönüllü olarak dönmüştür" ifadelerini kullandı.

Hulusi Akar, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bazı fitne fesat yuvaları, ‘sınırlardan sığınmacı akını’ olduğuna dair iddiaları ortaya attılar. Bu iddialar tamamen gerçek dışıdır. Ne sınır kapısından ne de sınır hattından geçiş var. Konuyla ilgili yetkililerden bilgi aldık, yerinde incelemelerde bulunduk. Türkiye’ye yoğun geçiş olduğu iddiasının aksine tek yönlü yani Türkiye’den Suriye’ye doğru Suriyeli vatandaşların geçtiğini ifade ettiler. Depremde ailesini, kaldıkları yerleri kaybeden Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarına gönüllü olarak döndüklerini belirttiler.

Depremden sonra 10 bin 633 Suriyeli topraklarına gönüllü olarak dönmüştür. Dolayısıyla aldığımız bilgiler kapsamında, kitle halinde ne hudutlardan ne de sınır kapılarından ülkemize geçiş söz konusudur."