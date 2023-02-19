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AFAD’dan uyarı: Artçı sarsıntıların büyüklüğü 6 ve üzerine çıkabilir

Maraş depremi sonrası artçı sarsıntıların devam ettiğini söyleyen AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, 6 ve üzerindeki sarsıntılara işaret ederek uyarıda bulundu.
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türkiye artçı sarsıntı Deprem Maraş

HABER MERKEZİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Tatar, deprem sonrası artçı sarsıntı sayısının 6 bin 40'a ulaştığını söyledi. Buna göre, 4-5 büyüklüğü arası deprem sayısı 436, 5-6 büyüklüğü arası artçı sarsıntı sayısı 40, bir de 6,6 büyüklüğünde bir sarsıntı oldu.

Artçı sarsıntıların devam edeceğini belirten Tatar, "Bir bölümü 6 ve üzerine çıkabilir. Hasarlı binalara girilmemesi büyük önem taşıyor. 4 ayda kaydettiğimiz deprem sayısını 13 günde kaydettik. Her 3-4 dakikada bir artçı sarsıntı meydana geliyor" dedi.

Tatar, "7.7 büyüklüğündeki depremin şiddeti 12'dir. 7.6'lık ikinci depremin şiddeti de 10 şiddetine karşılık gelmektedir. Doğu Anadolu Fay Zonu'nun 5 ayrı kolunun kırıldığını biliyoruz. Bu kırılan segmentlerin yanı sıra Malatya Doğanşehir'de 25 kilometrelik hat boyunca kırılmalar meydana geldiğini biliyoruz. Sahada ölçülen en yüksek yer değiştirme miktarı 3 metre. Yer kabuğu yüzeyde yaklaşık 7.3 metre yer değiştirmeye maruz kalıyor. 30 katrilyon jul enerji açığa çıkmış durumda" ifadelerini kullandı.

 

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