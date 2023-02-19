Babasının kucağında ölen 20 günlük bebek, babasıyla aynı mezara defnedildi

DİYARBAKIR (K24) İhsan Yalın / Efsane Şahmuhammedi

Deprem Diyarbakır’da biri boş olmak üzere 6 binanın yıkımına yo açtı. Arama kurtarma faaliyetlerinin sona erdiği kentte son açıklanan rakamlara göre 409 kişi yaşamını yitirdi.

Merkez Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Mezarlığı’nın bir bölümünde, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden kişiler defnedildi.

Aynı soyadını taşıyan kişilere ait mezarlar yan yana sıralanmış.

Güneş ailesinden de depremde 6 kişi yaşamını yitirmiş ancak sadece 5 mezar görünüyor.

Yakınlarının mezarını ziyaret eden Şeyhmus Güneş, akrabası Sedat Güneş’in eşi Anıl ve 20 günlük bebeği Hamza’yla o gece hayatını kaybettiğini söyledi.

K24’e konuşan Şeyhmus Güneş, “Bebekleri daha 20 günlüktü. Deprem sırasında babasının kucağındaydı ve birlikte vefat ettiler. İmama sorduk, caiz olduğunu söyledi, biz de bebeği babasıyla aynı mezara defnettik. Babasının kucağında ölmüştü, mezarda da babasının kucağına bıraktık” dedi.

DEPREM SIRASINDA KALP KRİZİ GEÇİREREK HAYATINI KAYBETTİ, YARDIMINA GİDEN DE ÖLDÜ

İki mezarın ortasında oturan Hatice, yakını Kadriye Bahçe’nin deprem sırasında heyecanlanıp korktuğunu ve kalp krizi geçirdiğini, yardımına gitmek için battaniye götüren diğer yakını İlknur Çağlar’ın da hayatını kaybettiğini söyledi:

“Herkes kaçıp kurtardı kendi, o heyecanlanıp kalp krizi geçirmiş. Hepsi iyiler, kurtuldular. Bu battaniye götürdü, o da öldü. Ebediyete gittiler.”

DOĞUM GÜNÜNDE ÖLDÜ

Depremde hayatını kaybeden ve buraya gömülen kişilerin büyük çoğunluğunun genç olması dikkat çekiyor.

1997 doğumlu Mehmet Fadıl Ceylan’ın mezar taşında, doğum günü olan 9 Şubat, aynı şekilde ölüm tarihi olarak yazıyor.

ARKADAŞINA EMANET VERDİĞİ ATKI, MEZAR TAŞINA ASILDI

Mezarlara ölen kişilere ait eşya ve giysiler bırakılıyor. Kiminin mezarında forma, kiminin atkı bulunuyor.

En çok da kadınlara ait mezarlarda yazmalar görülüyor. Yakınları, kaybettikleri kişilerin anısına, onlara ait eşyaları mezarlarına bıraktıklarını söylüyor.

Doğum gününden 5 gün önce depremde ailesiyle enkaz altında kalan Nurullah Yılmaz’ın mezarının başında mahalleden arkadaşları dua ediyor.

Gençlerden biri, depremden önceki soğuk bir günde Nurullah’ın, okul önünde gördüğü bir arkadaşına üşümemesi için atkısını emaneten verdiğini, ancak atkısının kendisine ulaşamadan hayatını kaybettiğini ve o arkadaşının atkıyı getirip mezar taşına bağladığını anlattı.