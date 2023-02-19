Neçirvan Barzani: Kürdistan Bölgesi’nin uluslararası toplumda özel bir yeri var

MÜNİH (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, katıldığı Münih Güvenlik Konferansı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Zirve kapsamında yaptığı görüşmelerin ana gündeminin Kürdistan Bölgesi ile Bağdat ilişkileri olduğunu belirten Neçirvan Barzani, “Uluslararası toplum genel olarak, sorunların çözümüne yardımcı olmak istiyor” dedi.

Neçirvan Barzani, "Münih veya Davos’a katılımımız, Kürdistan Bölgesi’nin protokol olmaksızın görüşlerini dünyadaki ortaklarına iletmesi için bir fırsattır" değerlendirmesinde bulundu.

Neçirvan Barzani, Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaşın da gündeme geldiğini ve buna bağlı olarak Batılı ülkeler için önemli bir başlık olan enerji konusunun da ele alındığını vurgulayarak, “Şüphesiz Irak ve Kürdistan Bölgesi, Irak çerçevesinde bir vizyon ortaya koyabilirse enerji konusunda yardımcı olabilir” diye konuştu.

Kürdistan Bölgesi’nin uluslararası toplumda özel bir yeri olduğunu vurgulayan Neçirvan Barzani, DAİŞ tehdidiyle ilgili ise, “Uluslararası toplum, şimdiye kadar terör konusu ile DAİŞ tehditlerini ciddi bir sorun olarak ele aldı. Zira DAİŞ şimdi bile Irak’ın istikrarını bozabilir” dedi.

Görüştüğü tüm heyetlerin, Kürtlerin birliği için teşvikte bulunduğunu söyleyen Neçirvan Barzani, “Kürtlerin, sorunlarını kendilerinin çözmesi gerektiğinden söz ettiler” ifadesini kullandı.

Neçirvan Barzani, KDP ile KYB’nin yakın zamanda görüşeceğini belirterek, “Sorunlar, Kürdistan Bölgesi açısından tehlike oluşturacak boyutta değil. Kürdistan’daki tüm güç ve taraflar birlikte hareket etmediği sürece Kürdistan Bölgesi için bir şey yapamazlar” dedi.