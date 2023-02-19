Suriye Geçici Hükümeti: Yardıma ilk gelen Kürdistan Bölgesi oldu

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Suriye Geçici Hükümeti Ekonomi Bakanı Abdulhakim El Mısri, K24'e gönderdiği videoda, depremden etkilenen bölgelere yardım gönderdiği için Kürdistan halkı ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne teşekkür etti.

El Mısri videoda şunları söyledi:

“Dün gece Kürdistan Bölgesi'nden bir yardım konvoyu daha ulaştı. Geçici Hükümet ve Suriye halkı adına kuzey Suriye'deki depremzedelere başından beri destek veren Kürdistan Bölgesi halkı ve hükümetine teşekkür ediyoruz. Kuzey Suriye'deki depremzedelere yardım gönderen ilk Kürdistan Bölgesi oldu. Bize yardım ettiler, moralimizi yükselttiler, acılarımızı paylaştılar."

6 Şubat’ta Maraş merkezli depremlerde Rojava ve Suriye de etkilenerek, çok sayıda ev ve bina yıkıldı ve binlerce insan enkaz altında hayatını kaybetti. Depremden hemen sonra Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Barzani Yardım Vakfı deprem bölgelerine yardım gönderdi.