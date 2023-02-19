Deprem soruşturmalarında yeni tutuklamalar
HABER MERKEZİ
Antep İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Maraş merkezli depremler nedeniyle Antep'in İslahiye ilçesinde yıkılan binalara ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.
Bu çerçevede gözaltına alınan 7 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanması kararlaştırıldı.
Depremlerde 11 ilde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili başsavcılıklarca resen başlatılan soruşturmalarda 309 kişinin sorumlulukları tespit edilmişti.