Deprem soruşturmalarında yeni tutuklamalar

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Antep İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Maraş merkezli depremler nedeniyle Antep'in İslahiye ilçesinde yıkılan binalara ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.

Bu çerçevede gözaltına alınan 7 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanması kararlaştırıldı.

Depremlerde 11 ilde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili başsavcılıklarca resen başlatılan soruşturmalarda 309 kişinin sorumlulukları tespit edilmişti.