Depremlerde can kaybı 40 bin 689’a yükseldi

HABER MERKEZİ

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Maraş merkezli depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

“40 bin 689 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini tespit etmiş durumdayız” diyen Yunus Sezer, “40’a yakın binada arama kurtarma çalışmalarımız büyük bir hassasiyetle ve dikkatle devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Depremlerden etkilenen illerin büyük bölümünde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını belirten Sezer, “Her gün canlı bir kardeşimize ulaşma ümidiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

“250 BİN ÇADIR KURULMUŞ DURUMDA”

Şu ana kadar 250 bin çadırın kurulduğu bilgisini paylaşan Sezer, şöyle devam etti:

“İyileştirme adına da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgedeki diğer sivil toplum kuruluşlarımızın envanterlerini katarsak 250 bin çadırımız kurulmuş durumda. 68 bin konteyner için altyapı çalışması tamamlandı. 318 binin üzerinde afetzedeyi farklı illerde misafir ediyoruz.

Bir taraftan da hasar tepit çalışmalarımız devam ediyor. 830 binin üzerinde hasar tespit çalışması tamamlanmış durumda.”

“E-DEVLET’TEN 445 BİN BAŞVURU YAPILDI”

Sezer, şunları kaydetti:

“Konutları hasar görmüş olan vatandaşlarımızın kira ve taşınma yardımları konusundaki çalışmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar 445 bin başvuru yapıldı. Başvuruyu vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden yapabiliyor.”