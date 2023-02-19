Başbakan’dan yardım ekiplerine: Yardımsever ve barışçıl bir millet olduğumuzu kanıtladınız

ERBİL (K24)

Deprem bölgesinde görev yapan Kürdistan Bölgesi ekiplerini karşılayan Başbakan Mesrur Barzani, “Yardımsever ve barışçıl bir millet olduğumuzu kanıtladınız” dedi.

Başbakan Mesrur Barzani, Türkiye ve Rojava ve Suriye’deki deprem bölgelerinde görev yapan Kürdistan Bölgesi ekiplerini karşıladı.

Başbakan burada yaptığı konuşmada, yardım ekiplerine teşekkür ederek, “Gerçekten bizi gururlandırdınız, onurlandırdınız, hepinize en içten dileklerimle ‘hoşgeldiniz’ diyorum” ifadelerini kullandı.

Kürdistan halkının birçok kez başka halkların yardımlarına ihtiyaç duyduğu durumlar yaşadığını vurgulayan Başbakan, “Kimsenin iyiliğini unutmayız. Beynimiz, ruhumuz mağdur ve yardımımıza ihtiyacı olanlarla beraber” dedi.

“Kürdistan halkı adına sizlere yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullanan Başbakan, “Yardımsever ve barışçıl bir millet olduğumuzu kanıtladınız. Dünyanın neresinde olursa olsun kardeşlerimize ulaşacağız. Herkes ve dünyanın neresinde olursun vicdan sahibi her Kürt sizinle gurur duyuyor” şeklinde konuştu.

Yardım ekiplerinin birçok can kurtardığını ifade eden Başbakan, “Bu gurur duyulacak bir şey, diğer ülkelerin yetkilileri bunu çok değerli bulduklarını iletip, teşekkürlerini sundu” şeklinde konuştu.

Deprem bölgelerinde görev yapmaya devam eden ekipler ile Barzani Yardım Vakfı’nın kamp kurma çalışmaları yaptığı bilgisini paylaşan Başbakan, bu sayede depremzedelere daha fazla yardım edilebileceğini vurguladı.