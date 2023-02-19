Politika

ABD: Çin, Rusya’ya Ukrayna savaşı için silah verebilir

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'in, Rusya'ya Ukrayna savaşı için silah ve mühimmat verebileceğini söyledi.
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ABD ABD Çin Ukrayna savaşı Rusya silah

HABER MERKEZİ

CBS News televizyonuna konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çinli şirketlerin halihazırda Rusya'ya "ölümcül olmayan destek" sağladığını ve yeni bilgilerin, Pekin'in "ölümcül destek" sağlayabileceğini gösterdiğini belirtti.

Blinken, Çin'in, Rusya'ya Ukrayna savaşı için silah ve mühimmat vermesi durumunda, bunun, Çin için "ciddi sonuçlar" anlamına geleceği konusunda uyarı yaptı.

Çin'de özel şirketler ile devlet şirketleri arasında gerçek bir ayrım olmadığını aktaran Blinken, "Çin'in, Rusya'ya silah sağlaması bizim ve ilişkimiz için ciddi soruna yol açar" dedi

Blinken ayrıca ABD'nin, Çin'in, Rusya'ya Batı yaptırımlarından kurtulması konusunda yardım etmesinden endişe duyduğunu kaydetti.

Blinken, Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde, Çin'in en kıdemli diplomatı Çin Komünist Partisi Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Direktörü Vang Yi ile bir araya gelmişti.

Görüşmede Blinken'in, "Ukrayna'ya karşı yürüttüğü acımasız savaş konusunda, Çin'in Rusya'ya maddi destek veya sistemik yaptırımlardan kaçınması için yardım sağlamasının sonuçları"yla ilgili de uyarıda bulunduğu bildirilmişti.

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