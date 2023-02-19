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Yıkılan binalarla ilgili soruşturma: 131 kişi tutuklama, 17 gözaltı

Maraş depremlerinde, resmi açıklamalara göre 40 bin 689 can kaybına neden olan binalarda sorumluluğu olduğu belirlenen 430 kişiden 131'i tutuklandı, 17'si gözaltında, 5'i yurtdışında, 11'i öldü.
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türkiye Maraş depremleri yıkılan binalar Soruşturma

HABER MEKREZİ

Maraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik bulunan binalarla ilgili başsavcılıkların resen başlattığı soruşturmalarda 430 şüphelinin sorumluluğu belirlendi.

AA'nın aktardığına göre yakalanan şüphelilerden 131'i tutuklandı, 127'si hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı.

17 kişi gözaltında bulunurken, şüphelilerden 11'inin hayatta olmadığı, 5'inin yurtdışında olduğu tespit edildi, 54 kişi de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Ayrıca 28 şüpheli hakkında yakalama kararı, 57 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi.

Hala 2 kişinin ise "şüphelilik vasfı" değerlendiriliyor.

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