Politika

ABD’den Türkiye ve Suriye’ye 100 milyon dolarlık ek yardım

ABD’nin, Maraş merkezli depremlerden etkilenenlere yardım için Türkiye ve Suriye’ye ek 100 milyon dolar sağlayacağı bildirildi.
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HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Maraş merkezli depremlerden etkilenenlere yardım için ABD’nin Türkiye ve Suriye’ye ek 100 milyon dolar sağlayacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden’ın mülteci ve göç yardımı için 50 milyon dolar, diğer insani yardımlar için de 50 milyon dolar sağlanmasına onay vereceğini duyurdu.

Bu duyuru, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Türkiye ziyareti sırasında geldi.

Depremden bu yana ABD, arama kurtarma ekibinin yanı sıra tıbbi malzeme ve beton kırma aletleri gönderdi. Ayrıca depremden etkilenen Suriye'yi de kapsayan 85 milyon dolarlık bir yardım fonu oluşturdu.

BLINKEN DEPREM BÖLGESİNDE

Adana'da İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'na gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'i, Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı.

Çavuşoğlu ve Blinken daha sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikoptere binerek depremin etkili olduğu Hatay'a hareket etti.

Heyette, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de yer aldı.

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