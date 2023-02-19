Türkiye Başkonsolosu: Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve halkının yardımlarını unutmayacağız

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Türkiye’nin Kürdistan Bölgesi Başkonsolosu Mehmet Mevlüt Yakut, Maraş merkezli depremlerin ardından Kürdistan Bölgesi’nin acıları paylaşması ve deprem bölgelerine yardıma koşmasının değerli olduğunu söyledi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin depremin başlamasından şimdiye kadar yardımlarını sürdürdüğünü vurgulayarak ““Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve halkının yardımlarını unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

Türkiye Başkonsolosu Yakut “Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin yardımları ve Kürdistan Bölgesi’nde depremzedeler için yapılan kitlesel dualar için teşekkürler. Türkiye halkı bunu hiçbir zaman unutmayacaktır” şeklinde konuştu.

6 Şubat'ta meydana gelen Maraş merkezli depremlerde şu ana kadar 40 bin 689 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.