Politika

Türkiye Başkonsolosu: Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve halkının yardımlarını unutmayacağız

Türkiye’nin Kürdistan Bölgesi Başkonsolosu Mehmet Mevlüt Yakut, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve halkının yardımlarını unutmayacağız” dedi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Mehmet Mevlüt Yakut
Mehmet Mevlüt Yakut
kürdistan Mehmet Mevlüt Yakut Maraş depremleri Kürdistan Bölgesi yardım

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Türkiye’nin Kürdistan Bölgesi Başkonsolosu Mehmet Mevlüt Yakut, Maraş merkezli depremlerin ardından Kürdistan Bölgesi’nin acıları paylaşması ve deprem bölgelerine yardıma koşmasının değerli olduğunu söyledi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin depremin başlamasından şimdiye kadar yardımlarını sürdürdüğünü vurgulayarak ““Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve halkının yardımlarını unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

Türkiye Başkonsolosu Yakut “Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin yardımları ve Kürdistan Bölgesi’nde depremzedeler için yapılan kitlesel dualar için teşekkürler. Türkiye halkı bunu hiçbir zaman unutmayacaktır” şeklinde konuştu.

6 Şubat'ta meydana gelen Maraş merkezli depremlerde şu ana kadar 40 bin 689 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv