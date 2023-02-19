HDP'den mülk sahiplerine çağrı: Kiraları sabit tutun

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HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, yaptıkları ortak açıklamada, Maraş merkezli depremlerin ardından yaraların sarılması için sağlanan dayanışma ruhunun geleceğe ilişkin umutları büyüttüğünü belirtti.

Binlerce ailenin evlerini depremzedelere koşulsuz açtığına işaret eden Buldan ve Sancar, şu ifadelere yer verdi:

"Bunun için onlara yürekten teşekkür ediyoruz. Ancak az da olsa bizi üzen bazı gelişmeler var. Özellikle kent merkezlerindeki kira fiyatlarında orantısız bir artış olduğu yönünde bilgiler geliyor. Bu büyük afetin etkilerini azaltmak için hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız. Depremzedelerin daha fazla mağdur olmaması için mülk sahiplerine çağrıda bulunuyoruz: Kiraları sabit tutun. Halkımızın mağdur olmasına yol açmayın. Hep birlikte dayanışarak bu zor günleri atlatalım."