Politika

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Depremin yıkımını doğrudan görmek derinden üzdü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Türkiye'deki depremin yıkımını doğrudan görmek derinden üzdü" dedi.
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türkiye Antony Blinken Maraş depremleri

HABER MERKEZİ

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile deprem bölgesinde havadan incelemelerde bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Twitter üzerinden açıklama yaptı.

Blinken, “Türkiye’deki depremin yıkımını doğrudan görmek derinden üzdü” ifadesini kullanarak, ABD’nin, kurtarma ve yardım çalışmaları için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlı olduğunu belirtti.

“DEPREM YARDIMI 185 MİLYON DOLARA ÇIKARILDI”

Blinken, bu zamana kadar yapılan 85 milyon dolarlık yardıma ek olarak, 100 milyon dolar daha insani yardım yapılacağını duyurdu.

“Amerikan şirketleri, toplulukları ve bireyleri de cömertçe yardım ediyor. Acil yardım sağlamak amacıyla yorulmadan çalışan Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ekiplerine teşekkür ederiz” diyen bulunan Blinken, ABD’nin, Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için açıkladığı insani yardım miktarının 185 milyon dolara ulaştığını aktardı.

Antony Blinken, “ABD, Türk ve Suriye halkının yanında olmaya devam edecektir” ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Maraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Hatay’a hareket etmişti.

Adana’da İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı’na gelen Blinken’i, Çavuşoğlu karşılamıştı.

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