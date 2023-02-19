Valinin konuşması ortaya çıktı: Durum, açıklanan rakamlardan en az 4-5 kat daha kötü

HABER MERKEZİ

Deprem bölgesine koordinatör vali olarak atanan Şırnak Valisi Osman Bilgin'in 6 gün önce yaptığı bir konuşmanın videosu ortaya çıktı.

Resmi can kaybı sayısının 32 bin dolaylarında bulunduğu depremin 8. günündeki (13 Şubat pazartesi) açıklamasında Vali Bilgin, ölü sayılarına işaret ederek gerçek rakamların açıklanandan en az 3-4 belki de 5 kat daha yüksek olduğunu söylüyor.

“AÇIKLANAN RAKAMLARDAN 5 KAT DAHA KÖTÜ”

Osman Bilgin açıklamada şunları kaydetti:

"Yaşadığımız afet çok büyük bir afet. Bir örnek vermek istiyorum. Nurdağı ilçesinin -dün akşam kararını aldık Sayın Çevre Bakanı ile- ilçeyi kaldırıyoruz. Komple yıkıyoruz. Tamamını yüzde yüzünü yıkıyoruz. Yaşanan felaketi anlayın diye anlatıyorum size. Şu anda 150 ölü çıkan apartman var.

Tabii ki yüce Allah'ın takdiri ilahisi. O olmadan bir saniye bile adım atamayız ve bir saniye sonrasına da hükmedemiyoruz. Ben Trabzonlu olduğum için bizde hocalık fazladır onu da söyleyeyim. Hocam burada olduğu için çok fazla konuşmuyorum da. Şunu anlatmaya çalışıyorum biz insan olarak üzerimize düşeni yapmalıyız. Biz onun için buraya geldik. İnsan olma gereği. Devletin temsilcisi olarak sizlerle beraber olmak, sizi dinlemek için geldim. Kusura bakmayın belki geç geldim ama durum gördüğünüzden bildiğinizden çok daha vahim. Açıklanan rakamlardan en az 3-4 belki 5 kat daha kötü. Bazı illeri komple yıkıp yeniden iller yapacağız.

"ŞEHİRLER HARİTADAN SİLİNDİ"

Dolayısıyla gördüğünüz İstanbul veya Erzincan depremi... Hiçbirine benzeyen bir deprem değil. Şehirler haritadan silindi, yeni haritalar oluşturulacak. Devlet olarak, devletin görevlileri olarak geç gelmişsek sizden özür diliyoruz."