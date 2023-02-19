Politika

Kılıçdaroğlu: Bölgeden gelip barınma sorunu olan herkesi yerleştirmeye talibiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Üniversiteleri açın” çağrısını yineleyerek, bölgeden gelip barınma sorunu olan herkesi yerleştirmeye talip olduklarını aktardı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye Kemal Kılıçdaroğlu deprem bölgesi barınma sorunu

HABER MERKEZİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Dün üniversiteleri ve rektörleri nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum. Üniversiteleri açın, bölgeden gelip barınma sorunu olan herkesi yerleştirmeye talibiz. Belediyelerimizle birlikte bu işin tüm lojistik ihtiyaçlarını karşılamaya varız. Siz okulları açın, gerisini bize bırakın.

Ayrıca YÖK’ü uyarıyorum; bu had aşmaktır, gençlerin hayatıyla oynamaktır! Bir sonraki atacağımız adımlar ricanın ötesinde olacaktır. Üniversiteleri açın."

DEPREM BÖLGESİNDEKİ TEKNİK EKİPLERE ‘RAPOR’ ÇAĞRISI

Öte yandan Kılıçdaroğlu, deprem bölgesindeki binalarda hasar tespit çalışmalarını yürüten teknik görevlilere çağrıda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Depremzede vatandaşlarımızdan binlerce mesaj alıyorum. Bölgedeki binalarda hasar tespit çalışmalarını yürüten teknik görevlilere çağrımdır: Biliyorum, zor koşullarda iş yapıyorsunuz ama en ufak bir hak kaybına yol açmamak için lütfen raporlarınızı gerçekçi bir biçimde oluşturun.”

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv