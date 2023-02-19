Kılıçdaroğlu: Bölgeden gelip barınma sorunu olan herkesi yerleştirmeye talibiz

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Dün üniversiteleri ve rektörleri nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum. Üniversiteleri açın, bölgeden gelip barınma sorunu olan herkesi yerleştirmeye talibiz. Belediyelerimizle birlikte bu işin tüm lojistik ihtiyaçlarını karşılamaya varız. Siz okulları açın, gerisini bize bırakın.

Ayrıca YÖK’ü uyarıyorum; bu had aşmaktır, gençlerin hayatıyla oynamaktır! Bir sonraki atacağımız adımlar ricanın ötesinde olacaktır. Üniversiteleri açın."

DEPREM BÖLGESİNDEKİ TEKNİK EKİPLERE ‘RAPOR’ ÇAĞRISI

Öte yandan Kılıçdaroğlu, deprem bölgesindeki binalarda hasar tespit çalışmalarını yürüten teknik görevlilere çağrıda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Depremzede vatandaşlarımızdan binlerce mesaj alıyorum. Bölgedeki binalarda hasar tespit çalışmalarını yürüten teknik görevlilere çağrımdır: Biliyorum, zor koşullarda iş yapıyorsunuz ama en ufak bir hak kaybına yol açmamak için lütfen raporlarınızı gerçekçi bir biçimde oluşturun.”