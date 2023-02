Başbakan: Bu bir Kürt hikayesidir

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Türkiye, Rojava ve Suriye’deki deprem bölgelerinde görev yapan Kürdistan Bölgesi ekiplerinin dönüşüyle ilgili Twitter’dan paylaşımda bulundu.

Yardım ekiplerine teşekkür eden Başbakan, şunları kaydetti:

“Yaptığınız arama kurtarma çabalarının ötesinde; Kürt milletinin iyi niyetini taşıyan elçilerimiz oldunuz.

Elimizden geldiğince ve imkanlarımız ne olursa olsun yardım ederiz.

Bu bir Kürt hikayesidir.

Teşekkürler ve evinize hoşgeldiniz.”

Başbakan yardım ekiplerini karşılamada ise, “Gerçekten bizi gururlandırdınız, onurlandırdınız, hepinize en içten dileklerimle ‘Hoşgeldiniz’ diyorum” ifadelerini kullanmıştı.

What you did goes beyond search and rescue efforts; you served as our ambassadors, carrying the goodwill of the Kurdish people.



Whenever we can, and whatever our means, we help.



That’s the Kurdish story.



Thank you and welcome home -mb. pic.twitter.com/NVzLfaLxRB