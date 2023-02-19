Politika

Başbakan: Bu bir Kürt hikayesidir

Başbakan Mesrur Barzani, deprem bölgelerinde görev yapan Kürdistan Bölgesi ekiplerine “Bu bir Kürt hikayesidir” dedi.
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kürdistan Mesrur Barzani Maraş depremleri yardım ekipleri

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Türkiye, Rojava ve Suriye’deki deprem bölgelerinde görev yapan Kürdistan Bölgesi ekiplerinin dönüşüyle ilgili Twitter’dan paylaşımda bulundu.

Yardım ekiplerine teşekkür eden Başbakan, şunları kaydetti:

“Yaptığınız arama kurtarma çabalarının ötesinde; Kürt milletinin iyi niyetini taşıyan elçilerimiz oldunuz.

Elimizden geldiğince ve imkanlarımız ne olursa olsun yardım ederiz.

Bu bir Kürt hikayesidir.

Teşekkürler ve evinize hoşgeldiniz.”

Başbakan yardım ekiplerini karşılamada ise, “Gerçekten bizi gururlandırdınız, onurlandırdınız, hepinize en içten dileklerimle ‘Hoşgeldiniz’ diyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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