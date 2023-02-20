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Elazığ’da art arda 5 deprem

Elazığ'ın Palu ilçesinde peş peşe 5 artçı deprem meydana geldi.
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kürdistan Elazığ Palu depremler

HABER MERKEZİ

Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar sürüyor.

Elazığ’ın Palu ilçesinde 4,8 , 4,7, 4,6, 4,5 ve 4,4 olmak üzere arka arkaya 5 büyük artçı deprem oldu.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.37'de Elazığ'ın Palu ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem oldu.

Deprem, yerin 11 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Saat 03.39'da ise aynı bölgede 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.

Palu'da saatler 04.07'yi gösterdiğinde de 4,6 büyüklüğünde bir sarsıntı oldu.

Saat 05.29'da ise 4,4 ve 06.45'te 4,5 büyüklüğünde depremler yaşandı.

Maraş merkezli depremlerde şimdiye kadar 41 bin 20 kişi hayatını kaybetti. Depremlerin ardından 6 bin 212 artçı deprem meydana geldiği açıklandı.

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