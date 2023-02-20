Politika

Zelenskiy: Rusya olağanüstü kayıplar veriyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinin Donbass bölgesinde olağanüstü kayıplar verdiğini açıkladı.
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dünya Volodimir Zelenskiy  Ukrayna Rusya

HABER MERKEZİ

Ukrayna-Rusya Savaşı devam ederken, Ukrayna’nın Donbass bölgesinde şiddetli çatışmalar sürüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin olağanüstü kayıplar verdiğini ifade ederek, "Durum çok karışık ve biz savaşıyoruz. İstilacıları bozguna uğratıyoruz ve Rusya'ya olağanüstü kayıplar verdiriyoruz" dedi.

Ukrayna’nın Donbass bölgesinde aylardır çatışmaların yoğunlaştığı birkaç kasabaya atıfta bulunan Zelenskiy, "Rusya orada, Bakhmut, Vuhledar, Marinka, Kreminna'da Donbass'ta ne kadar çok kayıp verirse, bu savaşı o kadar hızlı bitirebiliriz” şeklinde konuştu.

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