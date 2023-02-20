Teknoloji

Facebook ve Instagram'a da ücretli 'mavi tik' geliyor

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Facebook ve Instagram kullanıcılarının hesaplarını ücret karşılığında doğrulamalarına olanak tanıyan bir abonelik hizmeti başlatacağını duyurdu.
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dünya Facebook Instagram hesabı Mavi tik

HABER MERKEZİ

Twitter'ın ardından Facebook ve Instagram da ücretli mavi tik dönemine geçiş yapıyor.

Kullanıcıların hesaplarını doğrulamalarına imkan tanıyan ve onlara çeşitli kolaylıklar sağlayan "Meta Verified" (Onaylı hesap) Meta CEO'su Mark Zuckerberg tarafından açıklandı.

Onaylı hesap, web için ayda 11,99 dolara, iPhone kullanıcıları için 14,99 dolara mal olacak.

Bu hafta Avustralya ve Yeni Zelanda’da kullanıma açılacak olan abonelik sisteminin ilerleyen dönemde diğer ülkelere de yayılacağı açıklandı.

AYRICALIKLAR NELER OLACAK?

Meta'dan yapılan açıklamada, aboneliğin ödeme yapan kullanıcılara mavi bir rozet, gönderileri için daha fazla görünürlük, taklitçilere karşı koruma ve müşteri hizmetlerine daha kolay erişim sağlayacağı belirtildi.

Hizmete kaydolan kullanıcılar Instagram ve Facebook'ta yayınlanan Hikayeler ve Reel Videoları için özel etiketler alacak.

Meta Verified rozeti henüz şirket ve işletmelerin başvurusuna açık değil.

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