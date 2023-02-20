Taliban ABD'nin çekildiği askeri üslerle ilgili planını açıkladı

HABER MERKEZİ

ABD ve NATO müttefiklerinin 2021'in yaz aylarında tamamen çekildiği Afganistan'da Amerikan ordusuna ait askeri üslerin ileriki vadede nasıl kullanılacağı meselesi çözüldü.

Örgütün kurduğu geçici hükümetin başbakan vekili görevinde olan Molla Abdulgani Baradar, ABD üslerini ekonomik olarak kendi kendine yeterliliği pekiştirme çabaları dahilinde şirketlere 'özel ekonomik bölgeler' olarak tahsis etmeye hazırlandıklarını belirtti.

Baradar, yaptığı açıklamada "Kapsamlı bir istişarenin ardından Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın yabancı kuvvetlerin geride bıraktığı askeri üsleri özel ekonomik bölgelere dönüştürmek amacıyla aşamalı olarak kontrol altına almasına karar verildi" ifadelerini kullandı.

Taliban'ın ticaret bakan vekili Hacı Nureddin Azizi, geçen ay Taliban yönetiminin yerli ürünlerin kullanımını arttırmaya yönelik 'kendi kendine yeterlilik programı' başlatma niyetinde olduğunu ifade etmişti.

Azizi, "Kendi kendimize yetebilmemizde bize destek olabilecek her şeyi destekleyeceğiz" diyerek, söz konusu mesajın camiler üzerinden kamuoyuna duyurulacağını söylemişti.