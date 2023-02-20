Politika

Çin ABD’nin iddiasını reddetti: Rusya asker destek talep etmedi

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Çin’in Rusya’ya Ukrayna’daki savaşta kullanılmak üzere silah ve mühimmat verebileceği iddiasını reddetti.
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi
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HABER MERKEZİ

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rusya’nın Ukrayna savaşında kullanılmak üzere kendilerinden askeri ekipman desteği talep ettiğine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. 

ABD’nin Rusya ile ilişkiler konusunda kendilerini “işaret etmesinin” ve üzerlerinde “baskı kurmasının” kabul edilemez olduğunu belirten Wang Yi, “yangına körükle gitmediklerini” ve “barış ve diyalog çağrılarını sürdürdüklerini” kaydetti.

Wang Yi, “Herkesin, özellikle de Avrupa'daki dostların, bu savaşı durdurmak için ne tür çabalar gösterilebileceği konusunda sakince düşünmeye başlamasını öneriyorum" dedi.

Çin Dışişleri Bakanı, “müzakerelerin başarılı olmasını veya savaşın yakında bitmesini istemeyen bazı güçlerin” olduğunu savundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 59’uncu Münih Güvenlik Konferansı’nda Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yaptığı görüşmenin ardından ABD’nin CBS kanalına Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin-ABD ilişkileri hakkında açıklamalarda bulunmuş, Çinli şirketlerin halihazırda Rusya'ya “ölümcül olmayan destek” sağladığını ve yeni bilgilerin, Çin hükümetinin “Rusya’ya ölümcül destek” sağlayabileceğini gösterdiğini belirtmişti.

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