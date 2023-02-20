Deprem bölgesinde okulların açılacağı tarihler belli oldu

HABER MERKEZİ

Türkiye Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki okulların açıklamasına ilişkin açıklamada bulundu.

“10 ilimizde eğitim öğretime geçişi il bazlı değil ilçe ve okul bazlı sürdüreceğiz” diyen Mahmut Özer, şöyle devam etti:

“3 ayrı kategoride yer alan illerimizde okullarımızın sağlamlık raporlarına göre farklı zamanlarda eğitim öğretime başlayacağız.

Adana, Kilis, Diyarbakır ve Urfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz.”

Antep ve Osmaniye'de eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattıklarını belirten Özer, şunları kaydetti:

“Adıyaman, Malatya, Maraş ve Hatay'da eğitim öğretime verilen aranın 27 Mart'a kadar uzatıldı.

Hastane sınıfları açılacak. Depremzede çocuklar ve sağlık çalışanlarının çocukları yararlanacak.”