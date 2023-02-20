Politika

ABD Başkanı Biden Kiev'de

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın birinci yıldönümü yaklaşırken ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
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dünya Volodimir Zelenskiy  Joe Biden ABD Ukrayna

HABER MERKEZİ

Ukrayna medyası, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna’nın başkenti Kiev’de olduğunu aktardı.

Paylaşılan fotoğraflarda Biden’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile olduğu görüldü.

Biden ve Zelenski'nin Kiev sokaklarında tur attığı aktarıldı.

ABD Başkanı Biden, Kiev’den yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

“Dünya Rusya’nın Ukrayna’daki şiddetli işgalinin birinci yıldönümüne girmeye hazırlanırken bugün Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’le görüşmek ve Ukrayna’nın demokrasisi, egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığımızı yeniden göstermek üzere Kiev’deyim. 

Putin, neredeyse bir yıl önce işgali başlattığında Ukrayna güçsüz bir hâldeydi ve Batı bölünmüş durumdaydı. Bizi yenebileceğini düşündü ama tamamen yanılıyordu.

Bugün Kiev’de Zelenskiy ve ekibiyle Ukrayna’ya desteğimiz hakkında geniş çaplı bir görüşme yapacağım. Ukrayna halkının hava bombardımanlarından korunmasına yardımcı olmak için topçu mühimmatı, zırh önleyici sistemler ve hava gözetleme radarları dahil olmak üzere kritik ekipmanın bir başka teslimatını duyuracağım. "

Biden’ın Ukrayna’ya gitme planı daha önce duyurulmamıştı.

Rusya, 24 Şubat 2022’de Ukrayna’daki savaşı başlatmıştı. ABD Başkanı Biden, Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaştan bu yana ilk kez Kiev’e gitti. ABD Başkanı Biden’ın bu hafta Polonya’ya gitmesi bekleniyordu. 

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