Zelenskiy'den Biden mesajı: Görüşmelerin sonuçları savaş alanını etkileyecek

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Zelenskiy, Ukrayna'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Biden ile görüştü.

Görüşmeye dair açıklama yapan Zelenskiy, "Bugünkü (Biden ile) görüşmeler çok verimli, çok önemli ve çok belirleyiciydi, sonuçları kesinlikle savaş alanını etkileyecektir" ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı ayrıca, ülkesinin, hem ABD'nin hem de şahsen Biden'ın "bu zor zamanlarda" desteğini hissettiğini belirtti.

BİDEN: UKRAYNA’NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN KİEV’DEYİM

ABD Başkanı Biden ise, Kiev’den yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Dünya Rusya’nın Ukrayna’daki şiddetli işgalinin birinci yıldönümüne girmeye hazırlanırken bugün Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’le görüşmek ve Ukrayna’nın demokrasisi, egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığımızı yeniden göstermek üzere Kiev’deyim.

Putin, neredeyse bir yıl önce işgali başlattığında Ukrayna güçsüz bir hâldeydi ve Batı bölünmüş durumdaydı. Bizi yenebileceğini düşündü ama tamamen yanılıyordu.

Bugün Kiev’de Zelenskiy ve ekibiyle Ukrayna’ya desteğimiz hakkında geniş çaplı bir görüşme yapacağım. Ukrayna halkının hava bombardımanlarından korunmasına yardımcı olmak için topçu mühimmatı, zırh önleyici sistemler ve hava gözetleme radarları dahil olmak üzere kritik ekipmanın bir başka teslimatını duyuracağım. "

BİDEN'IN ZİYARETİ

Biden, Polonya ziyareti öncesinde sürpriz bir şekilde Ukrayna'nın başkenti Kiev’e gitti.

Ukrayna medyasına göre, Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Aziz Michael Kilisesi'nde bir araya geldi. Biden ve Zelenskiy, kiliseden birlikte çıkarken şehirde aynı anda sirenler çaldı.

Yerel medyaya göre, Biden, Zelenskiy ile Mihayilov Meydanı'nda savaşta ölenlerin anısına saygı duruşunda bulundu.

Her iki lider, Ukrayna Devlet Başkanlığına ait Mariyinskiy Sarayı'nda bir araya gelirken Biden'ı, Zelenskiy ve eşi Olena Zelenska birlikte karşıladı.

Rusya-Ukrayna savaşı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla geçen yıl 24 Şubat'ta başlamıştı.

Biden'ın, 20-22 Şubat'ta Polonya’ya ziyaret gerçekleştireceği açıklanmıştı.