Bilanço ağırlaşıyor: Depremlerde can kaybı 41 bin 156’ya çıktı

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Maraş merkezli ve 11 ili vuran depremlerde can kaybı artıyor.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, yaptığı açıklamada depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 41 bin 156'ya yükseldiğini belirtti.

Yunus Sezer, şunları kaydetti:

"Maalesef 41 bin 156 insanımız hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmalarına 35 bin 250 personelimiz destek verdi. 19 bin arama kurtarma personeli aktif olarak devam ediyor. Bölgede 250 binin üzerinde personelle çalışmalara devam ediyoruz. Şu anda 15 bin 250 iş makinesi çalışmalarıma devam ediyor. 78 uçak, 116 helikopter aktif çalışmalara devam ediyor. 11 binin üzerinde sorti yapıldı."

Bölgede artçı sarsıntıların devam ettiğini belirten Sezer şöyle konuştu:

"Şu ana kadar 6 bin 414 artçı sarsıntı yaşandı. Önemli bir duyuruyu yapmak istiyorum. Burada özellikle ağır hasarlı ve acil yıkılacak binalar var. Vatandaşlarımızın bu binalardan girip eşya taşıması yasak olduğunu belirtmek isterim."