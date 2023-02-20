Politika

AB: Çin’in Rusya’ya silah sağlaması kırmızı çizgimiz olur

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Çin’in Ukrayna’daki savaşta kullanılmak üzere Rusya’ya silah sağlamasının AB’nin ‘kırmızı çizgisi’ olacağını söyledi.
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avrupa Avrupa Birliği Çin Rusya silah sağlama

HABER MERKEZİ

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD’nin Çin’in Rusya’ya Ukrayna savaşında kullanılmak üzere silah ve mühimmat sağlamaya hazırlandığı iddiası hakkında açıklama yaptı.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı öncesi basına konuşan Borrell, Çin’in Rusya’ya silah sağlamasının kendileri için “yalnızca bir endişe kaynağı olmayacağını” söyledi.

Josep Borrell, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir görüşme yaptığını belirtti.

Borrell, Çinli diplomata, AB'nin bu konudaki endişesini dile getirdiğini aktararak, "Bunu yapmamalarını istedim. Bunun bizim için sadece endişe kaynağı olacağını değil ilişkimizde kırmızı bir çizgi olacağı gerçeğini dile getirdim. Bana 'bunu yapmayı planlamadıklarını' söyledi. İhtiyatlı olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 19 Şubat’ta yaptığı açıklamada, Joe Biden yönetiminin savaşın başından bu yana Çin'i bu konuda uyardığını anımsatmış, Çin'in Rusya'ya doğrudan silah desteği vermesinin diğer ülkelerle de ilişkilerini etkileyebileceği uyarısında bulunmuştu.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise ABD’nin Rusya ile ilişkiler konusunda kendilerini ‘işaret etmesinin’ ve üzerlerinde ‘baskı kurmasının’ kabul edilemez olduğunu belirterek iddiaları reddetmiş, ‘yangına körükle gitmediklerini’ ve ‘barış ve diyalog çağrılarını sürdürdüklerini’ söylemişti.

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