Prof. Dr. Naci Görür: Elazığ’da büyük deprem beklemiyorum

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Elazığ Palu’da bu sabah peş peşe altı deprem meydana geldi.

En büyüğü 4,8, en küçüğüyse 4,5 büyüklüğünde hissedilen depremler hakkında Twitter’dan mesajlar paylaşan Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Maraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6’lık depremlere dikkat çekti.

Buradaki depremler sonucunda bu fayların yüklendiğini kaydeden Naci Görür, irili ufaklı sarsıntıların olabileceğini belirtti.

Elazığ çevresinde daha önce fayların kırıldığını anımsatan yerbilimci, burada büyük depremler beklemediğini anlattı.

Görür’ün mesajları şöyle:

“Palu civarında 4’lük (büyüklüğünde) depremler oluyor. Son büyük Maraş depremleri sonucu olasılıkla Malatya (M), Ovacık (O) ,Nazimiye-Karakoçan (N-K) ve ilişkili faylar yüklendi. Bu faylarda irili ufaklı depremler beklenebilir. Bu depremler Elazığ’ın depremleri olamaz.

Doğu Anadolu fayı (DAF) Sivrice-Malatya arasında kırıldığı için, bu fayın üzerinde Elazığ’ın doğusunda da daha önce Bingöl 1971 ve 2003, Palu 1977, Sivrice 2020 ve benzeri depremler olduğu için ben artık Elazığ’da büyük depremler beklemiyorum. Elazığ bundan sonra komşunun depremlerini hisseder.”