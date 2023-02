Barzani Yardım Vakfı Başkanı: Afrin’in durumu orada kalmamızı gerektiriyor

HABER MERKEZİ

Barzani Yardım Vakfı (BCF) Başkanı Musa Ahmed, “Deprem felaketi dışında Afrin’in ekonomik durumu çok kötü. Bu bizim orada kalmamızı gerektiriyor” dedi.

K24‘e konuşan Barzani Yardım Vakfı Başkanı Ahmed, “Deprem felaketi çok sayıda insanın yaşamını yitirmesine ve maddi hasara neden oldu. Bu felaket bizim gücümüzü aşıyor. Ancak ilk günlerden itibaren varlığımız felaket bölgelerinde büyük bir etkiye neden oldu” ifadelerini kullandı.

“Yardımları ulaştırdığımızda Afrin halkı o kadar mutlu oldu ki, yollara çıkıp bizi karşılamaya geldiler” diyen Ahmed, gıda yardımlarının önemine dikkat çekti.

Türkiye’deki Kürt illerinde gerçekleştirdikleri yardımlara değinen Ahmed, “Kuzey Kürtleri belki 100 yıldır Kürtlükleriyle o birkaç günde duydukları kadar gurur duymamışlardır. Halk sürekli biz Kürt'üz ve biz Kurmancız diyorlardı” dedi.

Deprem bölgelerine ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini söyleyen Ahmed, Afrin2de BCF ofisinin açılması konusuna değinerek, “Biz uluslararası bir insani yardım kuruluşuyuz. Gittiğimiz her yerde o bölgenin yönetimiyle iletişim kuruyoruz. Bizim için önemli olan, yardıma muhtaç kimselere ulaşmaktır. Ve onların yanaında kalmak için her yolu deniyoruz. Şimdi yardımların dağıtımı her geçen gün daha standart hale geliyor” ifadelerini kullandı.

Afrinliler ile Kürdistan Bölgesi arasında köprü olmak istediklerini kaydeden Ahmed, Afrin’deki durumun kötü olması dolayısıyla orada kalmalarının gerektiğini ifade etti.