Politika

Kılıçdaroğlu talimat verdi: Deprem nedeniyle 4 belediye incelenecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay’daki CHP’li belediyelerin depremin sonuçlarına dair sorumluluklarının araştırılması talimatını verdi.
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türkiye Maraş depremi Deprem Belediye Hatay İnceleme CHP Kemal Kılıçdaroğlu

HABER MERKEZİ

Kılıçdaroğlu'nun, depremin yıkıma neden olduğu Hatay’da, uzmanlardan oluşturulacak bir heyetin Hatay Büyükşehir Belediyesi, Arsuz Belediyesi, Defne Belediyesi ve Samandağ Belediyesi’nin deprem felaketinin sonuçlarındaki sorumluluklarının araştırılması için talimat verdiği bildirildi. 

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığında konunun uzmanlarından oluşturulacak bir heyet, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Arsuz Belediyesi, Defne Belediyesi ve Samandağ Belediyesi’nin deprem felaketinin sonuçlarına ilişkin sorumluluklarının araştıracak. 

6 Şubat’ta meydana gelen Maraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerden en çok etkilenen kentlerin başında Hatay geliyor.

CHP’li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın açıklamasına göre kentte 20 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti.

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