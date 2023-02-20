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Koltuk değnekleriyle enkaz başında 3 yaşındaki kızını bekliyor

Depremlerin merkez üssü Maraş'ta yıkılan Gölkan Apartmanı'ndan yaralı kurtulan diş hekimi Haysam Hamidi, koltuk değnekleriyle geldiği enkazın başında 3 yaşındaki kızının sağ çıkması ümidiyle bekliyor.
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Haysam Hamidi, enkazın başından ayrılmıyor (Foto: AA)
Haysam Hamidi, enkazın başından ayrılmıyor (Foto: AA)
kürdistan Maraş Deprem

HABER MERKEZİ

Onikişubat ilçesindeki Azerbaycan Bulvarı'nda bulunan Gölkan Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Enkazın başında bekleyen diş hekimi Haysam Hamidi, 10 yıl önce Suriye'den geldiklerini, depremin olduğu saatte yatak odasında olduklarını, çöken binanın enkazından 4-5 saat sonra eşi ve 4 çocuğuyla kendi imkanlarıyla dışarıya çıktıklarını söyledi.

En küçük kızı Aynur'u ise bulamadıklarını belirten Hamidi, tedavisinin ardından üç gündür enkaz başında beklediğini ifade etti.

Kızının sağ kurtulmuş ve devlet himayesine alınmış olabileceğini de düşündüklerini aktaran Hamidi, kızı için DNA örneği de verdiklerini belirterek, "İnşallah onu sağ bulacağız" dedi.

Hamidi, depremlerde aynı mahallede yaşadıkları ağabeyi, yeğenleri, kayınbabası dahil 12 akrabasının vefat ettiğini de söyledi.

"HASTANELERDE YA DA YETİMHANELERDE DE ARAYACAĞIZ"

Aynur'un ablası İslam Hamidi ise ilk depremde binanın çöktüğünü, kendi imkanlarıyla dışarıya çıktıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Aynur başka bir odadaydı. Ondan hiçbir ses alamadık. Erkek kardeşim de sıkışmıştı, yardım alınca onu da çıkardık. Daha sonra akrabalarımız geldi. Bizi amcamın sağlam olan evine götürdüler. İkinci depremde bina daha da çöktü. Aynur'u hiçbir şekilde bulamadık. Buradaki çalışmada cesedine ulaşılamadı. Hastanelerde ya da yetimhanelerde de arayacağız. Eğer birisi bulduysa, gördüyse bize bildirsinler." (Kaynak: AA)

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