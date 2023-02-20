Kerkük Valisi’nden Kürt çiftçiler aleyhine yeni adım

KERKÜK (K24)

K24’ün edindiği bilgiye göre, Kerkük Valisi Rakan Cuburi, Kerkük’teki Kürt çiftçilere ait arazilerle ilgili mahkeme kararının uygulanması için Kerkük Ortak Operasyonlar Komutanlığı’na yazılı mesaj göndererek komisyon kurması talebinde bulundu.

Irak Adalet Bakanlığı Kerkük’ün atanmış valisi Cuburi’yi komisyon kurmaması hususunda uyarmış olmasına rağmen, Kerkük'teki binlerce dönümlük Kürt çiftçilere ait arazi hâlâ Araplaştırma tehdidi altında.

Kerkük’ün Tercele köyü sakinlerinden Kürt çiftçi Omer Şamil, Kerkük’teki mahkemenin ailesine ait 400 dönüm araziyi Bağdatlı bir kişiye verdiğini kaydederek, “Mahkeme arazimize el konulmasına karar verdi ve arazilerimizi 20 yıl kullandığımız için tazminat talep ediyorlar” dedi.

Şamil, “Bize dava açtılar, arazi ve tazminat talep ediyorlar. Bu topraklar için bizden 900 milyon dinar istiyorlar” ifadelerini kullandı.

16 Ekim 2017’deki olayların ardından Irak’ın orta ve güney kesimlerinden gelen Araplar, Kerkük’e dönerken, Kerkük mahkemesi de 140’ıncı Madde’yi dikkate almadan Araplar lehine kararlar veriyor.

Yarım asırdan fazla bir süredir söz konusu toprakların mülkiyeti konusunda anlaşmazlık yaşanırken, Kürt çiftçilerin elinde bu toprakların sahibi olduklarını kanıtlayan yasal ve tarihi belgeler ve tapular bulunuyor.

K24’e konuşan Şamil Hasan Ağa, köylerinin ve topraklarının zor kullanılarak işgal edildiğini kaydederek, "O acıyı unutmadım. Rakan Cuburi'nin kararına göre bu bölgelerde Kürt yok ve buradan gitmemiz gerekiyor" dedi.

Kerkük Mahkemesi’nin Kürt çiftçilerin arazileriyle ilgili kararlarını takip etmek üzere Kerkük Operasyonlar Komutanlığı 8 kişilik komisyona öncülük ederken, hukukçular bunun yasal olmadığını ve komisyonun kurulmasının bir kişinin yetkisinde olmadığını bildiriyor.

Kerküklü avukat Ari Muhammed, “Bir kişinin komisyon oluşturması hukuka ve anayasaya aykırıdır. Kerkük'ün atanmış valisi hakkında dava açılmalıdır” dedi.