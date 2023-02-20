ABD Başkanı Biden: Putin yanıldı

HABER MERKEZİ

Biden, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kiev ziyaretine değindi.

Putin'in Batı'nın bölündüğünü ve Ukrayna'nın zayıf olduğunu düşündüğünü vurgulayan Biden, şunları kaydetti:

"Bizden daha uzun süre dayanabileceğini düşündü. O yanıldı. Bir yıl sonra burada Ukrayna halkıyla bir aradayız."

Biden, bugün Polonya ziyareti öncesinde sürpriz bir şekilde Ukrayna'nın başkenti Kiev’e gitti.

Rusya-Ukrayna savaşı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla geçen yıl 24 Şubat'ta başlamıştı.

Biden'ın, 20-22 Şubat'ta Polonya’ya ziyaret gerçekleştireceği açıklanmıştı.