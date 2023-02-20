Politika

ABD Başkanı Biden: Putin yanıldı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın zayıf olduğunu düşündüğünü belirterek, "O yanıldı. Bir yıl sonra burada Ukrayna halkıyla bir aradayız" ifadelerini kullandı.
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dünya ABD Ukrayna Rusya Joe Biden Volodimir Zelenskiy Vladimir Putin Kiev

HABER MERKEZİ 

Biden, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kiev ziyaretine değindi.

Putin'in Batı'nın bölündüğünü ve Ukrayna'nın zayıf olduğunu düşündüğünü vurgulayan Biden, şunları kaydetti:

"Bizden daha uzun süre dayanabileceğini düşündü. O yanıldı. Bir yıl sonra burada Ukrayna halkıyla bir aradayız."

Biden, bugün Polonya ziyareti öncesinde sürpriz bir şekilde Ukrayna'nın başkenti Kiev’e gitti.

Rusya-Ukrayna savaşı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla geçen yıl 24 Şubat'ta başlamıştı.

Biden'ın, 20-22 Şubat'ta Polonya’ya ziyaret gerçekleştireceği açıklanmıştı.

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