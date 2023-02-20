Sağlık

Avrupa’dan deprem bölgeleri için uyarı: Bulaşıcı hastalıklar yayılabilir

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), deprem bölgelerinde bulaşıcı hastalıkların yayılabileceğini bildirdi.
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Maraş kent merkezinde depremin yarattığı yıkım (Foto: AA)
Maraş kent merkezinde depremin yarattığı yıkım (Foto: AA)
avrupa ECDC Salgın Deprem Maraş depremi

HABER MERKEZİ

6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Maraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 156’ya çıktı.

Depremin ilk gününden beri bölgeyi inceleyen halk sağlığı uzmanları, tuvalet, temiz su, hijyen sorunlarının salgın hastalığa yol açabileceği konusunda uyarıyor. 

Benzer bir salgın uyarısı da Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nden (ECDC) geldi.

Kuruluş, depremin yarattığı acil sağlık hizmetleri ihtiyacının yanı sıra, sekteye uğrayan tedavi süreçleri ve travmanın önümüzdeki iki ila dört haftayı bulaşıcı hastalıkların yayılma potansiyeli açısından kritik hale getirdiğini ifade etti.

ECDC, bu doğrultuda özellikle gıdalar ve su yoluyla yayılabilecek hastalıkların yanı sıra, solunum yolu enfeksiyonları ve aşıyla önlenebilecek bulaşıcı hastalık potansiyeline de dikkat çekti.

ECDC, Suriye’de depremden etkilenen bölgelerde halihazırda gözlenen kolera vakalarını da hatırlatarak deprem bölgesinde bu hastalığın önümüzdeki haftalarda daha sık görülebileceği endişesini paylaştı.

 

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