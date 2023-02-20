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Hatay’da iki deprem meydana geldi

Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4, Samandağ ilçesinde ise 5.8 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
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türkiye Hatay Defne Deprem afad Samandağ

HABER MERKEZİ

Maraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin yıkıma yol açtığı Hatay'da şiddetli bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde gerçekleşti.

Çevre illerde de hissedilen 6,4 büyüklüğündeki deprem, 16,7 kilometre derinlikte oldu.

Bu depremden yaklaşık 3 dakika sonra bu kez Hatay Samandağ'da 5,8 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı kaydedildi.

Hatay merkezli deprem Lübnan, Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedildi.

AFAD’DAN UYARI

Ayrıca AFAD yaptığı uyarıda, “Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Doğru bilgi için resmî kaynakları takip edin” ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, “Hatay'da meydana gelen depremler sonrasında ilgili ekiplerimiz teyakkuz halinde olup gelen ihbarlara hızla müdahale edilmektedir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımızın deniz seviyesinden 50 santimetreye kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir” denildi.

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