Irak ordusu DAİŞ’e karşı operasyon başlattı

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Irak ordusu, ülkenin üç vilayetinde DAİŞ’e yönelik askeri operasyon başlatırken, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ise ülkesinin DAİŞ ile mücadele için yabancı güçlere ihtiyacı olmadığını yineledi.

Irak Savunma Bakanlığı yayınladığı bir bildiride, “Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığının direktifleri uygulanarak, ivmenin devam ettirilmesi, hezimete uğrayan DAİŞ’e bağlı terör çetelerinin geri kalan unsurlarına yönelik baskıların sürdürülmesi amacıyla, Ortak Harekat Komutanlığı’nın gözetim ve planlaması, kara kuvvetleri komutanının ve her düzeydeki komutanların saha mevcudiyeti çerçevesinde Cezire, Ninova’nın batısı ve Selahaddin liderliklerine operasyon başlattık” ifadelerine yer verdi.

Bakanlık, “Bu operasyon, bir haftadır devam eden büyük bir operasyonun parçasıdır” diyerek, Hava Kuvvetleri ve havacılık desteğiyle tüm güvenlik güçlerinin bu operasyona dahil olduğunu söyledi ve operasyonların sonuçlarının daha sonra açıklanacağını belirtti.

Söz konusu operasyon, bu yıl Suriye ile çöl bölgelerindeki DAİŞ hücrelerinin takibi çerçevesinde bir hafta içerisinde yapılan ikinci operasyon oldu.

Öte yandan Ortak Operasyon Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ortak Harekat Komutan Yardımcısı Kurmay Korgeneral Kays Halaf Rahima ve Kara Kuvvetleri Komutanı Kurmay Korgeneral Kasım Muhammed Salih, söz konusu harekat komutanlıkları ile Selahaddin Harekat Komutanlığı bünyesindeki ortak askeri harekâtları sahada denetleme ve elde edilen en önemli sonuçları inceleme amacıyla Cezire ve Ninova komutanlıklarının her birinin mobil karargahlarını teftiş ettiler” denildi.

“İlk tur, Cezire Operasyon Komutanlığı ve Batı Ninova Operasyon Komutanlığı’nın mobil karargahlarını ziyaretle gerçekleşti” diyen Komutanlık, “Ortak Harekat Komutan Yardımcısı, tüm hedeflere ulaşmak amacıyla harekatın kendisi için çizilen planlara göre uygulanmasını yönetti” dedi.

Bu açıklama, patlayıcı bir yelek giyen bir DAİŞ intihar eylemcisinin Bağdat’ın kuzeyindeki Tarmiyah ilçesinde Irak güvenlik güçlerini hedef alarak Irak ordusundan 3 subayını öldürmesinden sadece iki gün sonra yayınlandı.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre geçen cuma günü Irak Hava Kuvvetleri, Irak’ın kuzeydoğusundaki Hemrin Dağları’ndaki bir DAİŞ sığınağını hedef alan bir hava saldırısı düzenleyerek örgütün 3 savaşçısını öldürdü.

Irak’ın 2017 sonunda örgüte karşı askeri zafer kazanmasına ve eğitim amaçlı kullandığı alanlarda harekât alanının daralmasına rağmen DAİŞ, hala zaman zaman saldırılar düzenleyebiliyor. Son olarak Şii ziyaretçiler tarafından İmam el-Kazım’ı anma törenleri sırasında Tarmiyah operasyonunu düzenledi.

Öte yandan Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, 19 Şubat’ta DAİŞ'in Irak’ta askeri olarak sona erdiğini duyurdu. Sudani, Münih Güvenlik Konferansı’na katılımı sırasında “Aranan teröristleri kurtarmak ve finansmanlarını engellemek için uluslararası toplumun yardımına ihtiyacımız var” diyerek, Irak’ın bölgede çözümün anahtarı olduğunu vurguladı.

“Irak, artık bir güvenlik veya siyasi sorun veya terörle mücadele sorunlarının bir parçası değil. Bölgede çözümün anahtarıdır” diyen Sudani, “Irak, bölgeye hizmet eden bir arada yaşama, işbirliği ve ekonomik ortaklıklara dayalı istikrarlı bir bölgesel sistemin mihenk taşıdır” dedi.

Sudani, “Tavrımız açık ve nettir. Uluslararası koalisyondan savaş kuvvetlerine ihtiyacımız yok. Ancak tavsiyeye, eğitime ve güvenlik değiş tokuşuna ihtiyacımız var” diyerek, “Uluslararası koalisyonun Irak’taki danışman sayısını ülkemizin egemenliğini koruyacak şekilde, kamuoyunda ve siyasi kabul gören bir vizyonla belirlemeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.