Politika

Davutoğlu’ndan Kürdistan Bölgesi’nden gelen yardımlar için Kürtçe teşekkür

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmed Davutoğlu, deprem sonrası Kürdistan Bölgesi’nden gelen yardımlar için Kürtçe teşekkür etti.
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türkiye Ahmed Davutoğlu Deprem Mevlüt Çavuşoğlu Kürdistan Bölgesi Kürtçe

HABER MERKEZİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı ve Türkiye Eski Başbakanı Ahmed Davutoğlu, deprem sonrası Kürdistan Bölgesi’nden gelen yardımlar için Kürtçe teşekkür etti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Twitter hesabından paylaştığı teşekkür mesajında Kürtçe teşekkür edilmemesini eleştiren Gelecek Partisi lideri Ahmed Davutoğlu, Yardım için gelen ekiplere kendi dillerinde teşekkür ederken Kürt kardeşlerimizi neden yok saydınız” diye sordu.

Çavuşoğlu’nun paylaşımını alıntılayan Davutoğlu, “Yardım için gelen ekiplere kendi dillerinde teşekkür ederken Kürt kardeşlerimizi neden yok saydınız? Dışişleri Bakanı’nın yok saydığı Kürt kardeşlerimize de biz Kürtçe teşekkür edelim: Spas” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu videolu mesajını “Dost kara günde belli olur! Şükranla… A friend in need is a friend indeed! We are grateful…” ifadeleriyle paylaşmıştı.

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